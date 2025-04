Rimini, indagine tra gli studenti: un adolescente su 5 ha subito bullismo o cyberbullismo, uno su tre ha paura di subire violenze e minacce

RIMINI. S’è chiusa la sesta edizione del progetto ‘Da spettatori a protagonisti’ che il programma SGR per la Scuola, coordinato da Primula Lucarelli e Nicoletta Renzi, dedica alla sicurezza online, a bullismo e cyberbullismo nelle scuole del riminese, in collaborazione con dirigenti scolastici e docenti.

Sono state coinvolte 79 classi di scuola secondaria di 2° grado, delle quali 49 protagoniste anche del laboratorio dedicato all’uso dello smartphone in sicurezza e nel rispetto della privacy. In totale 1578 studenti e 13 istituzioni scolastiche.

La giornata finale ha visto protagoniste le quattro prime classi del ISISS Gobetti-De Gasperi di Morciano e ITT Marco Polo di Rimini. Sono stati proiettati i 14 video realizzati nel corso dei laboratori e utili a trasmettere ai compagni e coetanei le istruzioni per proteggere la propria privacy online. I video sono stati diffusi e sono disponibili anche sui canali digitali del Gruppo SGR.

Oltre agli studenti, ai dirigenti scolastici Chiara Balena e Marco Dall’Agata, i docenti Cosimo Noviello, Carmen grande, Angela Carolei e Dario Angelucci, è intervenuto anche Giuseppe Foti, Dirigente - Ufficio VII, sede di Rimini dell’USR Emilia-Romagna.

«Complimenti per l’iniziativa – ha detto – che ha coinvolto la scuola su un tema di grande importanza e delicatezza, in collaborazione con esperti che hanno condiviso un patrimonio di conoscenze ora a disposizione di ragazze e ragazzi, da utilizzarsi in ogni ambito della loro quotidianità».

In questi mesi, durante il lavoro, è stata effettuata anche una rilevazione anonima fra gli adolescenti, sul tema dei rischi derivanti dalla frequentazione digitale.

Il pericolo maggiore rilevato dalle risposte è di subire violenze e minacce (34%), ma molto vicini sono i rischi di subire bullismo e cyberbullismo (25,6%) e la proposta di utilizzo di droghe (23,3%). Il 62,8% delle risposte testimonia di aver assistito a episodi di bullismo e cyberbullismo, il 18,6% lo ha subìto personalmente.