Rimini. Incubo per il proprietario di casa 87enne, l’inquilino gli paga due mesi, poi si finge disabile e lo denuncia per violazione della privacy

L’affittuario paga solo una mensilità prima di diventare moroso per oltre due anni. Nel mezzo si finge disabile e, una volta scoperto a suon di foto, denuncia il proprietario dell’immobile per violazione della privacy. Non pago, gli devasta casa per decine di migliaia di euro prima di murargli le tubature dell’acqua. Un’odissea, quella vissuta da un pensionato ora 87enne che è iniziata nel 2020. La sua “colpa”? Cercare di far fruttare un appartamento nel Riminese, ricevuto come liquidazione dalla ditta edile per cui aveva lavorato come geometra. Per i primi dieci anni l’aveva affittata dopo una ristrutturazione solo in modo sporadico, dopodiché, visto che era rimasto scottato da alcuni mancati pagamenti, decide di rivolgersi a un’agenzia immobiliare. Della sua disavventura dà notizia Natascia Montanari, presidente di Unioncasa Rimini, fondata nel 2000, nonchè membro del direttivo nazionale.