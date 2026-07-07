Rimini, incidenti e omissione di soccorso: già 23 casi nel 2026

Poco dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato scorsi, sul cavalcavia di via della Grotta Rossa, un’auto in discesa effettua un sorpasso invadendo la corsia opposta, dove sopraggiunge una motocicletta. Lo scontro coinvolge in pieno il centauro, un uomo di 48 anni, che riporta lesioni tali da richiedere l’intervento del 118 e il successivo trasferimento all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di media gravità, senza comunque pericolo per la vita. La donna alla guida dell’auto, 34 anni, non presta soccorso e si allontana. Gli agenti della Polizia locale, dopo aver gestito la viabilità per circa due ore, avviano subito gli accertamenti: l’esame dei detriti staccatisi dal veicolo permette di risalire al modello e al colore dell’auto coinvolta, un dato che viene incrociato con il sistema automatico delle telecamere a lettura targhe. Proprio questo strumento consente agli investigatori di restringere il campo delle verifiche, individuando le vie percorse dal veicolo compatibile con le caratteristiche rilevate e, attraverso l’incrocio con la banca dati, risalendo al nominativo della proprietaria. Nel giro di poche ore la donna, residente a Rimini, viene rintracciata e i danni riscontrati sulla sua vettura confermano la dinamica ricostruita dagli investigatori.