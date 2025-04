Rimini, incidente tra due scooter e un’auto: grave una donna - Gallery

Un grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Rimini nei pressi di “Italia in miniatura” sulla Statale 16. Una donna a bordo di una Vespa procedeva in direzione nord verso Ravenna: dalla direzione opposta procedeva una ragazza su un altro scooter intenta a girare a sinistra per raggiungere il Mc Donald’s. Per cause in via di accertamento, i due motocicli si sono scontrati e la Kia condotta da un uomo è sopraggiunta, urtando in parte la Vespa. La donna alla guida della Vespa è stata trasportata in elicottero in gravi condizioni (ma non in pericolo di vita) all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi.