Rimini incidente sul lavoro: rovinosa caduta al cantiere Psbo, operaio in ospedale - Gallery

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Rimini, con la caduta di un operaio al lavoro nel cantiere Hera del Psbo all’altezza del bagno 84-85. Per cause in via di accertamento, attorno alle 12.30 l’operaio è caduto dal piano sopraelevato in cui lavorava, precipitando rovinosamente. L’uomo è stato soccorso dai Vigli del Fuoco della Sezione Speleo Alpino Fluviale, che lo hanno recuperato e poi affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto anche la Polizia di Stato.