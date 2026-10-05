Rimini, incidente sul lavoro: muratore precipita dall’impalcatura del cantiere e perde la vita

Tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi in via Coletti a Rimini. A perdere la vita un 59enne muratore albanese caduto da un’impalcatura montata all’esterno di una palazzina a due piani. Da quanto si è appreso, per cause ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo ha perso l’equilibrio precipitando e atterrando nel terrazzo dell’inquilino al primo piano che ha sentito il tonfo ed ha avvisato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 che dopo averlo inizialmente rianimato e stabilizzato sul posto, hanno trasportato d’urgenza in elisoccorso l’operaio al Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi e purtroppo poche ore dopo ne è stata diagnosticata la morte. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato ai quali ora toccherà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.