Rimini incidente sul lavoro al cantiere Hera, operaio in ospedale - Gallery

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Rimini, con un operaio ferito al lavoro nel cantiere Hera del Psbo all’altezza del bagno 84-85. Per cause in via di accertamento, attorno alle 12.30 l’operaio stava lavorando al montaggio di alcuni puntoni all’interno di una delle vasche, quando un sostegno si è mosso colpendolo ad una gamba. L’uomo è stato soccorso dai Vigli del Fuoco della Sezione Speleo Alpino Fluviale, che lo hanno recuperato all’interno della vasca e poi affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto anche la Polizia di Stato. L’uomo è sempre rimasto cosciente e sono in corso accertamenti per verificare la presenza di fratture.