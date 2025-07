Rimini, incidente: si ribalta con l’Apecar dopo lo scontro con una moto

Incidente stradale nella mattinata di oggi sulla via Emilia, all’altezza del Centro commerciale Malatesta. Coinvolte un’Apecar Piaggio e una moto Yamaha. A rimanere feriti i due uomini alla guida. Il conducente dell’Apecar è stato trasportato in ambulanza al Bufalini di Cesena, mentre il motociclista all’ospedale di Rimini in codice 2 (media gravità). Da quanto trapela, però, fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 9.15, la Yamaha viaggiava sulla statale da Santarcangelo in direzione Rimini quando, per cause ancora da accertare, rientrando sulla prima corsia ha urtato l’Apecar che sopraggiungeva in quel momento. Quest’ultima, a causa dell’impatto, si è poi ribaltata con tutte e quattro le ruote in aria. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la Polstrada e i vigili del fuoco. Alle forze dell’ordine ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.