Una nottata movimentata con un brutto incidente per fortuna senza gravi conseguenze per le persone. Verso l’una della notte tra lunedì e martedì, un Suv Volvo si è cappottato autonomamente in via Cella Raibano, terminando la sua corsa dentro il giardino di una villetta dopo avere abbattuto la recinzione. Fortunatamente nulla di grave per l’uomo e la donna all’interno del veicolo. Sul posto i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri per i rilievi. .