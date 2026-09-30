Rimini, incidente: scontro fra auto e bici elettrica, grave un anziano di 86 anni VIDEO

Grave incidente stradale questa mattina a Rimini in via Barattona all’altezza dell’incrocio con via della Gazzella, con un anziano trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Per cause in via di accertamento da parte di polizia stradale e polizia locale, un uomo di 86 anni in sella alla sua bici elettrica si è scontrato con una Seat Ateca guidata da una donna. La Seat si stava immettendo da via della Gazzella quando si è trovata di fronte la bici elettrica. L’anziano è caduto a terra sbattendo la testa. È stata attivata l’elimedica che ha trasportato l’86enne al Bufalini con codice di massima gravità.