Rimini, incidente: perde il controllo dello scooter, gravissimo 17enne

Un grave incidente ieri a Rimini. È in condizioni molto critiche all’ospedale Bufalini di Cesena un ragazzo di appena 17 anni dopo un incidente accaduto ieri pomeriggio. Il giovane si trova in Rianimazione dopo la caduta dallo scooter in via Santa Cristina. Il giovane avrebbe perso il controllo del suo scooter 125 per poi scontrarsi violentemente contro un cartello stradale per poi finire fuori strada. Sul posto la Polizia Locale di Rimini e l’eliambulanza che ha trasportato il giovane all’ospedale di Cesena.