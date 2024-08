Incidente mortale in via Monte Cieco, a Rimini: ha perso la vita Alberto Battistini, 22 anni di Santarcangelo, stanotte attorno alle 5. Il ragazzo era a bordo di una Bmw e ha preso una curva perdendo il controllo della vettura e uscendo fuori strada. In un primo momento il ragazzo era stato stabilizzato. Stavano per trasferirlo in ospedale poi però è andato in arresto cardiaco, hanno di nuovo tentato di rianimarlo ma alle 7 è stato dichiarato il decesso.