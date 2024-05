Un grave incidente stradale oggi verso le 13 in via Marecchiese, davanti al “Villaggio azzurro” a Rimini. Per cause al vaglio della Polizia Locale, si sono scontrate violentemente una moto Ducati e un’auto Chevrolet. Dopo un primo intervento del 118, il motociclista ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Il motociclista è stato sbalzato dalla moto dopo l’urto, rimanendo sempre cosciente durante i soccorsi.