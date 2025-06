Rimini, incidente: la corsa della moto termina contro un palo, gravi un uomo e una ragazza - Gallery

Un pauroso incidente stradale nel primissimo pomeriggio di oggi a Rimini. Verso le 12.30 in viale Regina Elena si sono scontrate una moto Honda e un’auto Ford Puma. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale, all’altezza di via Giulietta degli Spiriti la moto ha urtato l’auto sul lato sinistro anteriore, in un momento in cui la Puma probabilmente intendeva svoltare a sinistra. L’auto era guidata da una ragazza, mentre a bordo della moto c’erano un 48enne e una ragazza 15enne, sbalzati a terra nell’impatto, con la moto che ha terminato la sua corsa contro un palo. Entrambi sono stati portati all’ospedale Bufalini di Cesena e per la ragazza si è reso necessario il trasporto in elicottero. Hanno riportato serie ferite, ma non sono in pericolo di vita. Sul posto anche i sanitari del 118.