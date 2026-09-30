Rimini, incidente: l’auto la investe sulla bici elettrica, grave anziana di 86 anni VIDEO

Un grave incidente stradale questa mattina a Rimini in via Barattona all’altezza dell’incrocio con via Gaezzella, con una anziana trasportata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Per cause in via di accertamento da parte di Polizia Stradale e Polizia Locale, una donna di 86 anni in sella alla sua bici elettrica è stata investita da una Seat Steca con una ragazza alla guida. La Seat si stava immettendo da via Gazzella e ha colpito la bici elettrica, con l’anziana che è caduta a terra sbattendo la testa. È stata attivata l’elimedica che ha trasportato l’’86enne al Bufalini con codice di massima gravità.