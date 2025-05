Un grave incidente nella tarda mattinata di oggi a Rimini in via Carlo Zavagli. Un anziano 86enne in sella alla sua bici è stato investito da una Porsche Macan che procedeva nella stessa direzione di marcia (direzione mare) del ciclista. L’impatto si è verificato all’altezza dell’uscita del sottopasso di via Coletti. L’anziano è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia Locale di Rimini.