Rimini, incidente: investiti due giovani, uno è grave - Gallery

Incidente stradale e due giovani investiti da un’auto nel primo pomeriggio di oggi a Rimini. Teatro del sinistro via della Repubblica, dove poco dopo le 15 due ragazzi di 19 e 25 anni sono stati investiti da una Ford Focus guidata da un uomo. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, i due ragazzi sono stati colpiti e sbalzati a terra dal sopraggiungere della vettura che procedeva in direzione monte. Il ragazzo di 19 anni è stato trasportato in elicottero in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena, l’altro giovane è invece ricoverato a Rimini in condizioni di media gravità. Pare che i due giovani stessero attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è sopraggiunta la Ford che li ha investiti.