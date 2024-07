Rimini. Incidente in A14, chilometri di coda: bambina di 6 anni recuperata tra le lamiere è in prognosi riservata

Un grave incidente si è verificato verso le 17 sul tratto riminese dell’autostrada A14, nei pressi dell’uscita di Rimini sud in direzione Riccione. Secondo le prime informazioni i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre una bambina di 6 anni dalle lamiere di un’auto, ricoverata poi in prognosi riservata all’ospedale Bufalini di Cesena. La bambina viaggiava su un’auto con targa svizzera insieme alla sua famiglia, grave anche la madre, anche lei portata al Bufalini, ferite lievi per il papà. Il traffico autostradale è stato bloccato per alcune ore con almeno 6 chilometri di coda. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, compresa un’eliambulanza proveniente da Ravenna.