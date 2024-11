Una mattinata difficile quella di oggi per il traffico a Rimini, con un incidente in A14 a complicare la situazione. Verso le 9 di questa mattina si è verificato un sinistro sulla carreggiata Nord dell’autostrada, poco prima del casello di Rimini Sud, con ben 6 auto e un camion con targa polacca coinvolti. Non risultano feriti gravi, ma traffico inevitabilmente in tilt. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Autostradale e sanitari del 118.