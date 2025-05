Rimini, incidente: grave anziano in bicicletta VIDEO GALLERY

Incidente questa mattina alle 9 all’altezza della rotonda di Sant’Ermete sulla via Marecchiese. Un anziano in bicicletta è caduto a terra e ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. La bici dell’anziano per cause in via di accertamento è entrata in contatto con una Opel Combo imboccando la rotonda. Non si è trattato di un impatto violento, ma purtroppo sufficiente per fare cadere malamente il ciclista a terra. Sul posto si sono immediatamente portati i sanitari del 118 che hanno trasportato con urgenza l’anziano ciclista all’ospedale di Cesena. Presente anche la polizia Stradale per i rilievi. Pesanti le ripercussioni sul traffico, visto anche il maltempo.