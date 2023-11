Rimini, incidente: fa inversione a “u” sulla statale e travolge un 18enne in moto

Inversione a “U” sulla Statale, travolto motociclista ora ricoverato al Bufalini di Cesena. Il cantiere per le rotatorie sull’Adriatica sta creando molti problemi, soprattutto a quanti viaggiano in direzione Ravenna e non sanno che non si può più voltare a sinistra per raggiungere l’autostrada ma bisogna affrontare la via della Fiera-cavalcavia della Grotta rossa. Così in diversi azzardano manovre pericolose, come quella fatta da una automobilista a bordo di una jeep Renegade martedì sera. Giunta all’altezza del concessionario Tosi Moto, ha bloccato la marcia ed iniziato la svolta a sinistra senza accorgersi che nel senso opposto di marcia stava arrivando un ragazzo appena 18enne seduto dietro al manubrio di una moto Triumph. Il giovane centauro non è riuscito ad evitare l’improvviso ostacolo ed ha centrato la jeep sulla fiancata destra, prima di cadere a terra. Subito soccorso, come da prassi vista la tipologia di trauma, è stato trasferito al Bufalini dove tutt’ora è ricoverato. Sul posto per rilievi una pattuglia della sottosezione della Polizia stradale di Riccione.