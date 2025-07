Rimini, incidente e terribile schianto alla rotonda: gravi due giovani - Gallery

Un terribile incidente nella notte a Rimini, con due giovani gravemente feriti e trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Il sinistro ha visto protagoniste due auto che si sono scontrate violentemente alla rotonda tra via Giovanni Maria Giuliani, viale Ugo Bassi e viale Giovanni Pascoli. Per una ragazza ferita in modo più grave è stato necessario l’intervento dell’elimedica da Bologna, che l’ha condotta intubata al nosocomio cesenate. Sul posto anche la Polizia Locale, i sanitari del 118 e Vigili del Fuoco.