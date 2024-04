Una tarda mattinata difficile per il traffico a Rimini, con due incidenti praticamente in contemporanea. Oltre all’incidente in via Raganella, si è registrato un altro sinistro in via Rimembranze, con l’impatto tra una Fiato Panda e una Ssangyong, con quest’ultima che si è ribaltata su un fianco. La dinamica lasciava presagire qualcosa di preoccupante ma fortunatamente non si registrano ferite serie per i due conducenti. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi.