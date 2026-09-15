Rimini, incidente con fuga senza prestare soccorso: 31 casi nel 2026 e 3 episodi su 4 restano privi di un colpevole

Numeri stabili ma con meno colpevoli. Il fenomeno dell’omissione di soccorso post incidente stradale preoccupa l’amministrazione comunale di Rimini. Il bilancio aggiornato al 15 settembre riporta 31 episodi di omissione di soccorso contro i 32 dello stesso periodo del 2025, ma a crescere è la quota di responsabili che restano senza un nome: ad oggi 23, mentre erano 19 un anno fa. Le fughe dal luogo dell’incidente dopo un sinistro con feriti restano dunque un comportamento diffuso, sostanzialmente stabile nei numeri ma con una composizione che desta più di una riflessione, spiegano dal Comune.

Se nel 2025 la proporzione di casi irrisolti si fermava a poco meno di sei su dieci, quest’anno tre episodi su quattro restano privi di un colpevole identificato. In tutte le circostanze comunque la gran parte dei casi di omissioni risolte, si è conclusa grazie esclusivamente all’utilizzo degli occhi elettronici, che fanno una differenza “sostanziale” nella fase di indagini successiva al sinistro. Ai casi di omissioni di soccorso poi si deve sommare un lieve incremento delle violazioni legate al solo rifiuto di scambiare i propri dati con l’altra parte coinvolta nel sinistro, passate da 39 a 42 casi. Il quadro, concludono da Palazzo Garampi, restituisce l’immagine di una città in cui la sicurezza stradale resta “un fronte da continuare a presidiare con continuità”, nonostante il rafforzamento degli strumenti di controllo messi in campo negli ultimi anni.