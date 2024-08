Rimini, incidente a Santa Giustina, gravi due giovani

Un pauroso incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Santa Giustina sulla via Emilia, con due feriti in gravi condizioni all’ospedale di Cesena. Nei pressi della chiesa, l’incidente ha coinvolto due auto e un furgone. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale, un furgone Ducato e una Giulietta sono venuti a contatto, con il furgone che è andato a impattare frontalmente con una Hyundai Athos con a bordo un ragazzo e una ragazza. I due giovani sono stati trasportati in ambulanza con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, con i Vigili del Fuoco intervenuti per estrarre il ragazzo dall’abitacolo. Traffico inevitabilmente congestionato sulla via Emilia vista l’ora di punta.