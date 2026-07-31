Rimini, incidente a Sant’Ermete: grave motociclista - Gallery

Un grave incidente stradale questa mattina sulla rotonda di Sant’Ermete, con un motociclista ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale, l’uomo (di 75 anni) era in sella alla sua moto Honda Shadow quando è rovinato sull’asfalto, forse dopo un contatto con una Fiat Panda condotta da un uomo. Il motociclista, residente a Sant’Ermete è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, quindi è stata chiamata l’elimedica che lo ha trasportato a Cesena con codice di massima gravità.