Rimini, incidente a San Clemente: muore a 82 anni

Un uomo di 82 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato venerdì sera intorno alle 19 nel territorio di San Clemente.

Lo schianto si è verificato lungo la Strada provinciale 2 nei pressi dello stabilimento della Ceramica Del Conca nella frazione di Sant’Andrea in Casale.

Secondo le prime ricostruzioni una Volkswagen Golf, guidata da un giovane di 21 anni, si è scontrata frontalmente con un furgone Fiat Ducato alla cui guida si trovava un 55enne del posto. Ad avere la peggio è stato però il passeggero del Ducato, un 82enne residente a Montefiore Conca che, nell’impatto violentissimo e nonostante avesse la cintura di sicurezza, è rimasto ferito in maniera molto grave. Due le ambulanze arrivate prontamente sul posto ma l’82enne non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo.