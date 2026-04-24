Rimini, incidente a Corpolò con tre auto coinvolte: una donna in elicottero all’ospedale - Gallery

Rimini
  • 24 aprile 2026
Foto Manuel Migliorini
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Rimini, incidente a Corpolò con tre auto coinvolte: una donna in elicottero all’ospedale - Gallery
Rimini, incidente a Corpolò con tre auto coinvolte: una donna in elicottero all’ospedale - Gallery

Nel territorio di Rimini, un pauroso incidente oggi pomeriggio verso le 16 a Corpolò sulla via Marecchiese. Un sinistro che ha coinvolto tre veicoli, con un po’ di apprensione iniziale per una donna portata in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni. Ferite altre due persone, trasportate in ambulanza all’ospedale di Rimini per accertamenti. Sul posto si sono immediatamente recati i sanitari del 118 con tre ambulanze e successivamente è stato attivato l’elicottero. Presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Rimini per i rilievi.

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