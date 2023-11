Incidente questa mattina in via Indipendenza Taverna a di Montecolombo. Un anziano 88enne alla guida di un fuoristrada ha perso il controllo del suo mezzo ed è uscito di strada (forse per un colpo di sonno) terminando la corsa su un terrapieno sulla destra della carreggiata. La strada è stata interrotta per consentire i soccorsi da parte dell’eliambulanza del 118 e dei Vigili del Fuoco. Rilievi a cura della Polizia Locale, che ha chiuso la strada al traffico.