Rimini. Inciampa sulla passerella con il nipotino il braccio: “Colpa della sua disattenzione”

Nessun risarcimento per la donna che nell’estate del 2021 era caduta mentre percorreva una passerella pedonale in legno sul lungomare di Rimini con il nipotino di due anni in braccio. Lo ha stabilito il Tribunale di Rimini con una sentenza pronunciata dalla giudice Serena Bordoni Marostica, che ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria, di fatto per “colpa della sua disattenzione”. La donna, rimasta ferita nell’incidente per via di una pavimentazione sconnessa, è stata condannata a rimborsare al Comune le spese di giudizio, liquidate in circa 1.800 euro, oltre accessori di legge e spese documentate. Sono state invece compensate le spese tra il Comune e le parti terze chiamate in causa, mentre le spese della consulenza tecnica d’ufficio sono state poste definitivamente a carico della parte offesa.

I fatti risalgono al 19 luglio 2021. La donna si trovava a Rimini per un periodo di vacanza insieme alla figlia, ai nipoti e ad altri conoscenti. Intorno alle 19, mentre percorreva la passerella pedonale in legno che attraversa il lungomare, all’altezza dello stabilimento balneare numero 96, teneva in braccio il nipotino di due anni. Secondo la giudice, la sconnessione appariva di lieve entità, visibile ed evitabile. Un elemento ritenuto decisivo riguarda il comportamento della stessa donna. La sentenza sottolinea infatti che al momento della caduta la visuale risultava parzialmente ostruita perché teneva il nipotino in braccio. Inoltre l’incidente si verificò alle 19 di una giornata estiva ancora pienamente illuminata dal sole, circostanza confermata anche dai testimoni. Dalle deposizioni è inoltre emerso che la famiglia non si trovava al primo giorno di vacanza e che quella passerella era già stata percorsa in precedenza. Per il Tribunale ciò rende altamente probabile che la donna conoscesse già le caratteristiche del percorso.

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