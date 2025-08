Rimini, incendio su un peschereccio, tantissimo fumo VIDEO

RIMINI. Capitaneria di porto e vigili del fuoco sono stati impegnati ieri sera per diverse ore per lo spegnimento di un incendio a bordo di un peschereccio ormeggiato sulla riva sinistra del porto canale. La segnalazione è giunta alla Capitaneria di porto ieri sera verso le 23. Sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco. La barca è stata isolata dalle altre con le quali era ormeggiata a pacchetto. Dai primi riscontri sembra che il problema sia nato nella sala macchine, in particolare nella zona delle batterie, da qui il tanto fumo prodotto. Non si sono registrati feriti. Ora restano da quantificare i danni anche se è stato scongiurato il pericolo dell’affondamento.