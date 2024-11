RIMINI. Nella serata di ieri all’interno di una casa in fase di costruzione in via Montefiorino, nella zona di Vergiano, si è sviluppato un grosso incendio. Sul posto sono accorse numerose squadre dei vigili del fuoco allertate quando però il rogo era già molto sviluppato. L’edificio è stato completamente avvolto dalle fiamme e l’opera dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza la zona ma non ha potuto impedire i forti danni.