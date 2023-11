Notte di fuoco a Rimini e non si esclude la matrice dolosa. Verso mezzanotte e mezza della notte tra domenica e lunedì è scoppiato un incendio in un camion frigo parcheggiato in piazzale di via Verenin Grazia. Le fiamme divampate avrebbero coinvolto un secondo mezzo pesante, mentre un terzo Tir è stato spostato in tempo per evitare danni. Sul posto si sono immediatamente recati i Vigili del Fuoco di Rimini che hanno spento le fiamme.