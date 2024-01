Fiamme nella notte all’ex hotel Costa d’Oro in viale Regina Elena a Rimini. L’incendio è scoppiato attorno alle 4.30 e ha invaso il secondo piano di una struttura chiusa e ricovero di sbandati e abusivi. Gli occupanti si sono subito dileguati e per fortuna non si segnalano feriti. Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e sanitari del 118.