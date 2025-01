Incendio questa mattina tra Viserba e Torre Pedrera in via Foglino, dove hanno preso fuoco alcuni bancali adiacenti ai capannoni di una azienda di ortofrutta. Vigili del Fuoco in azione per spegnere le fiamme con una squadra e due botti di supporto. Per cause in via accertamento, hanno preso fuoco i bancali all’esterno dell’azienda, con le fiamme che poi hanno aggredito anche la struttura.