Rimini. Incendio in un appartamento a Marebello

Mattinata di paura a Marebello dove, nelle prime ore di oggi, un incendio si è sviluppato all’interno di un mini appartamento situato in via Marebello. L’immobile, secondo le prime informazioni, era in uso ad alcuni lavoratori della zona. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme ed evitato che il rogo si propagasse alle abitazioni adiacenti, mettendo rapidamente in sicurezza l’area. Insieme a loro sono giunti i sanitari del 118 e le pattuglie della Polizia di Stato per i rilievi del caso e per gestire la viabilità. A parte il fumo e i danni materiali riportati dall’immobile, fortunatamente l’episodio si è concluso senza gravi conseguenze. Restano da accertare le cause che hanno scatenato le fiamme. (fotogallery Manuel Migliorini)