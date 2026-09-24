Rimini, incendio in A14: a fuoco il rimorchio di un Tir carico di detersivi VIDEO

Dalle prime ore di questa mattina, giovedì 24 settembre, i vigili del fuoco di Rimini sono impegnati lungo l’autostrada A14 per l’incendio del rimorchio di un autoarticolato in corsia Sud al km 128, all’altezza del casello di Rimini Sud. Le due squadre intervenute hanno subito circoscritto e spento le fiamme che avevano avvolto il vano di carico del mezzo, ed al momento sono al lavoro per la bonifica dell’area.

Ad andare a fuoco un camion che trasportava detersivi, con le fiamme che verso le 7 del mattino hanno aggredito il rimorchio nella corsia sud tra i caselli di Rimini sud e Riccione. Il conducente con grande prontezza ha staccato la motrice, mentre l’asalto diventava inevitabilmente scivoloso a causa dei liquidi che fuoriuscivano. Il lavoro dei Vigili del Fuoco e del personale autostradale ha poi portato la situazione alla normalità.