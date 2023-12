Rimini, incendio doloso in una casa in via Padulli: le telecamere inquadrano due soggetti in fuga VIDEO GALLERY

Un violento incendio doloso è divampato nella notte a Rimini in una casa in via Padulli. Le fiamme sono state altissime fin dalle 4 del mattino, con Vigili del Fuoco in azione insieme ai sanitari del 118 per mettere in salvo una anziana vicina, trasportata in ospedale per accertamenti. La casa in preda alle fiamme era disabitata e le telecamere della zona hanno inquadrato due soggetti in fuga dopo lo scoppio dell’incendio. Spavento soprattutto per la famiglia che abitava nella casa abbinata, con l’anziana signora che dopo gli accertamenti del caso in ospedale è stata subito dimessa. Indaga la Polizia di Rimini.