Rimini. Incendio doloso da Motorland: ignoto dà fuoco ad un’auto poi si ustiona il viso e scappa

È doloso l’incendio divampato nella serata di martedì nel piazzale della concessionaria di auto usate Motorland, sulla Statale Adriatica, all’altezza di Osteria del Bagno, a Rimini nord. Ad andare in fiamme, intorno alle 20.15, una Ford Fiesta, con il calore che ha poi danneggiato anche altre due vetture parcheggiate nelle vicinanze.

Sull’accaduto indaga la Squadra Mobile, che ha già acquisito le immagini di videosorveglianza dell’area e ascoltato il titolare della concessionaria, un 30enne albanese. Dalle telecamere si vedrebbe chiaramente, infatti, una persona arrivare martedì sera nel piazzale e appiccare il fuoco alla Ford Fiesta. Un piromane un po’ maldestro, visto che, una volta divampato l’incendio, si sarebbe anche ustionato gravemente il viso prima di darsi alla fuga.