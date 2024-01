Rimini. Incendio devasta un’auto dentro al garage di un condominio

Un incendio spaventoso. Un’auto dentro un garage interrato completamente bruciata. Danneggiata anche quella parcheggiata a fianco. E’ successo oggi poco dopo l’ora di pranzo in via Lago Margherita a Rimini, all’interno del residence Sottovento. Per cause che la polizia di Stato e i vigili del fuoco stanno ancora cercando, a prendere fuoco è stata una Opel Meriva che in breve tempo è stata completamente avvolta dalle fiamme. L’allarme è scattato attorno alle 14: i vigili del fuoco sono stati impegnati a lungo per avere ragione delle fiamme.