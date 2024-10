Rimini, incendio alla tettoia del pattinodromo - VIDEO GALLERY

Vigili del Fuoco in azione per un incendio al pattinodromo comunale. Le fiamme hanno iniziato a divampare verso le 10 di questa mattina, aggredendo soprattutto la copertura. Una ditta era impegnata in un intervento di impermeabilizzazione della copertura dell’impianto sportivo ma per un probabile errore in corso di accertamento si è sviluppato un incendio su una parte della tettoia. Non era presente alcuna persona all’interno e anche gli operai impegnati sono illesi. Al momento sono in corso di valutazione i danni che interessano la tettoia.