Rimini, incendio all’alba in un fabbricato nell’area ferroviaria vicino al Metromare, ferito un senzatetto

Un incendio è divampato intorno alle 4 di questa mattina nell’area ferroviaria di Rimini, nei pressi del capolinea del Metromare. A prendere fuoco sono stati alcuni bancali di legno accatastati all’esterno di un fabbricato di proprietà di Rfi, all’interno del quale alloggiava abusivamente un senzatetto, rimasto lievemente ferito.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe probabilmente acceso un fuoco per cercare di scaldarsi. Quando le fiamme si sono propagate, avrebbe tentato di spegnerle, riportando alcune lievi ustioni alle braccia. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato all’ospedale Infermi per le cure del caso. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Rimini, che hanno lavorato circa un’ora e mezzo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, scongiurando ulteriori rischi. Presenti anche gli agenti della polizia ferroviaria e i tecnici di Rfi, la società del gruppo Ferrovie dello Stato proprietaria dell’immobile.