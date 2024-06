Rimini incendio al padiglione A1 della fiera - Gallery

Le fiamme dopo il temporale e la grandine. Incendio al tetto del padiglione A1 della Fiera a Rimini nel primo pomeriggio di oggi. Sono accorsi in forze i Vigili del fuoco per domare le fiamme nello stabile, per fortuna completamente vuoto al momento dello scoppio dell’incendio. Le fiamme sono divampate al termine di un forte temporale con tanto di grandinata. Da un primo accertamento non si esclude che all’origine ci possano essere dei problemi all’impianto fotovoltaico posto sul tetto del padiglione.