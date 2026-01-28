Rimini. Incastrato dal dna sul cappellino da baseball: rapinatore condannato 11 anni dopo il colpo

ll dna sul cappellino da baseball repertato dalla polizia scientifica oltre 10 anni prima lo ha portato alla condanna emessa ieri dal Tribunale di Rimini. Senza quella traccia biologica la rapina commessa in una centralissima via della città nell’estate del 2015 sarebbe rimasta priva di colpevoli, senza né volti né nomi.
Rimasto per lunghi anni a carico di ignoti, il caso era stato infatti archiviato dalla Procura di Rimini, fino a quando nel 2022 un uomo non viene arrestato e le sue impronte digitali vengono inserite nel database della polizia. Inaspettatamente il sistema rileva un match: il dna corrisponde a quello rilevato anni addietro su un cappellino rinvenuto in un’abitazione in cui si consumò una violenta rapina in cui venne ferita anche l’anziana proprietaria di casa.