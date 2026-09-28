Rimini, incastrati dalla Mobile i rapinatori di Piazzale Gondar

Rimini
  • 28 settembre 2026
Rimini, incastrati dalla Mobile i rapinatori di Piazzale Gondar

La Polizia di Stato di Rimini ha chiuso il cerchio su un brutale episodio risalente allo scorso maggio. Al termine di un’articolata indagine guidata dalla Squadra Mobile, gli investigatori sono riusciti a individuare i due presunti responsabili di una violenta rapina ai danni di un trentaquattrenne tunisino. L’aggressione era avvenuta alle prime luci del mattino nella zona di Piazzale Gondar: la vittima era stata accerchiata da un gruppo di persone e colpita con calci e pugni per poi essere derubata del telefono cellulare, dell’orologio e di una catenina, riportando lesioni poi medicate con una prognosi di alcuni giorni.

A rendere particolarmente complessa l’attività investigativa è stata la totale assenza di telecamere di videosorveglianza nell’area dell’aggressione. Per risalire all’identità dei due sospettati - un quarantaquattrenne tunisino e un connazionale marocchino della stessa età - i poliziotti hanno dovuto affidarsi al lavoro d’intelligence sul campo. Incrociando le testimonianze e la descrizione fornita dalla vittima con le banche dati delle forze dell’ordine e con una fitta rete di riscontri sul territorio, la Mobile è riuscita a ricostruire nel dettaglio l’accaduto e a stringere il cerchio attorno ai presunti autori.

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