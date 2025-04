Rimini, incasso boom dalla tassa di soggiorno: 14,2 milioni di euro

RIMINI. Sarà discusso la prossima settimana in Consiglio Comunale, dopo aver ricevuto il parere favorevole della V Commissione, il rendiconto di gestione 2024, documento che dà la rappresentazione della realizzazione degli obiettivi programmati con il Bilancio di Previsione 2024 – 2026.

Il bilancio 2024 si è chiuso con un risultato positivo complessivo di amministrazione di 161,4 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2020 di 18,9 milioni di euro.

Prosegue la progressiva estinzione del debito, calato di un terzo nell’arco di tre anni e mezzo (da ottobre 2021 – inizio dell’attuale mandato amministrativo – al 31 dicembre scorso) per una riduzione di 25,4 milioni (da 73,6 a 48,2 milioni). Si tratta di fatto di una diminuzione di debito per cittadino di 170 euro. «Grazie a questa riduzione», spiega una nota del Comune, «è stato possibile mettere a disposizione importanti risorse in parte corrente, utilizzate per potenziare servizi scolastici, manutenzioni, cura del verde e patrimonio comunale e attivare nuove iniziative per cultura e turismo.

Sul fronte dell’entrate, l’Amministrazione anche nel 2024 ha scelto di non intervenire sulla leva tributaria, mantenendo quindi inalterate le tasse di competenza comunale e tutte le agevolazioni già introdotte, in continuità con gli anni passati. Anche a fronte di questa invarianza, il rendiconto presenta un incremento delle entrate tributarie rispetto al 2023 di 1,5 milioni, aumento che può essere letto quindi come indicatore di una generale crescita economica del territorio rispetto all’anno precedente. Da segnalare a tal proposito l’incremento delle risorse derivanti dall’imposta di soggiorno che nel 2024, a fronte della revisione delle tariffe e di un aumento delle presenze, registra il miglior risultato nel quinquennio, con entrate pari a 14,2 milioni di euro.

L’incremento delle spese correnti tra 2023 e 2024 è di 1.076.440 milioni (tra 2022 e 2023 è stato di 6,4 milioni) dovuto principalmente all’aumento della spesa per acquisto di beni e servizi. Il risultato di esercizio, al netto dei fondi accantonati come previsto dalle legge (a partire dal fondo crediti dubbia esigibilità per 86 milioni circa) e delle risorse vincolate (fondo contenziosi e altri accantonamenti), riconsegna un avanzo libero di 21 milioni.

Il totale degli investimenti per il 2024 è pari a 103,3 milioni di euro, per opere quali l’acquisto dell’ex area Forlani, il parcheggio interrato di piazza Marvelli, il Parco del Mare, la riqualificazione del parco don Tonino Bello, il rinnovo del parco autobus, la rotatoria di via Verenin Grazia.