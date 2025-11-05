Rimini. Inaugurato lo Spazio Rinascimento

Oggi, mercoledì 5 novembre 2025, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale di Spazio Rinascimento, progetto sostenuto dal PNRR M1C3 Regione Emilia-Romagna, dal Ministero della Cultura e cofinanziato dall’Unione Europea, con l’obiettivo di restituire al territorio un luogo rinnovato di accoglienza, memoria e speranza.

L’iniziativa nasce dalla ristrutturazione integrale dell’antica Casa Rurale Colonica, affidata da decenni alle Maestre Pie dell’Addolorata, trasformata oggi in un polo di laboratori esperienziali ed economia domestica dedicato principalmente alle donne in difficoltà o vittime di violenza, accolte presso la Comunità “Suor Caterina Giovannini”. Lo spazio sarà aperto anche a scuole, associazioni, enti pubblici e privati.

Gli ambienti interni portano il nome di figure femminili bibliche – Marta, Maria, Lidia, Ester, Debora, la Maddalena ed Emmaus – simbolo di accoglienza, forza e rinascita. All’esterno, il parco ospita percorsi spirituali e meditativi come l’Orto di Andrea, la Via Matris e la Via dei Profumi di Pace.

Il progetto, curato dall’architetto Ugo Baldassarri con il contributo delle imprese Edilzeta Costruzioni, Elettrica Nuova Cei, Idraulica Fabbri, Obiettivo Verde e Gardini Arredamenti, coniuga rigore architettonico, funzionalità e valore simbolico.

“Spazio Rinascimento unisce memoria e futuro, accoglienza e rigenerazione sociale – ha dichiarato il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad –. È un progetto che rafforza il tessuto della nostra comunità e dimostra come la città voglia crescere senza lasciare indietro nessuno.”

“È un sogno che diventa realtà – ha aggiunto Suor Mirella Ricci, coordinatrice della struttura – un luogo dove le ferite si trasformano in speranza e il lavoro in rinascita.”

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, la Madre Generale delle Maestre Pie Serena Pinotti, la Consigliera regionale Emma Petitti, il Direttore Ausl Mirco Tamagnini, la Consigliera provinciale per le Pari Opportunità Barbara Di Natale e il Presidente di Riviera Banca Fausto Caldari.

Con l’apertura di Spazio Rinascimento prende così avvio un percorso condiviso di formazione, supporto e inclusione, destinato a lasciare un segno duraturo nella comunità riminese.