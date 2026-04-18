Rimini, inaugurato il nuovo Giardino di via Armellini-Tommaseo - Gallery

Questa mattina il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad insieme all’assessora Valentina Ridolfi e all’assessore Mattia Morolli, hanno inaugurato il nuovo Giardino di via Armellini-Tommaseo, uno spazio verde pubblico di circa 785 metri quadrati realizzato grazie alla cessione gratuita dell’area da parte della società privata Tasini.com Srl nell’ambito di un permesso a costruire convenzionato.

Il giardino, situato in una zona prevalentemente residenziale nelle vicinanze di un asilo, è stato progettato dall’architetta Alessia Delprete con il design di Alberto Podeschi e realizzato dalla ditta Mulazzani Srl. Lo spazio si articola in un percorso ad anello con quattro padiglioni, ciascuno dedicato a uno dei sensi: udito, olfatto, gusto e tatto. Dotato di illuminazione, videosorveglianza, panchine, rastrelliera per biciclette e fontanella pubblica, sarà accessibile liberamente a tutte le ore, pensato per persone di ogni età.

Il Padiglione dell’Udito accoglie i visitatori con un suggestivo albero-scultura in metallo ornato di casette colorate per uccelli, affiancato da un carpino. Il Padiglione dell’Olfatto invita a riscoprire profumi e memorie grazie a lavanda, calicanto, falso gelsomino e passiflora. Il Padiglione del Gusto offre ombra e ristoro all’ombra di un albero di Giuda e un prunus. Il Padiglione del Tatto propone infine un percorso di barefooting su pavimentazioni di diversa lavorazione, pensato anche per persone non vedenti o ipovedenti. L’intervento ha incluso anche la riqualificazione dei percorsi pedonali su entrambe le vie e la piantumazione di ippocastani lungo via Armellini.