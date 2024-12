Rimini, inaugurato il Day Hospital Oncologico intitolato a Stefano Busetti

Rendere il luogo di cura uno spazio in cui ciascun paziente possa sentirsi accolto e a proprio agio, circondato da un ambiente confortevole e piacevole. Ecco la principale finalità a cui sono ispirati i lavori di riqualificazione del Day Hospital Oncologico dell’Ospedale “Infermi” di Rimini, con significative opere strutturali e di arredo che riguardano il tunnel d’ingresso, gli ambulatori, le sale d’attesa e le camere di degenza. Un’opera imponente nel complesso, necessaria per la nuova direzione intrapresa che vuole l’essere umano e non la malattia al centro della cura e dunque strutture in cui è l’accoglienza, e non la sofferenza, ad essere il focus principale (sulla base degli studi che confermano l’influenza dell’ambiente sul benessere psico-fisico di chi lo frequenta). Concetti che sono stati evidenziati a più riprese nel corso della cerimonia di ringraziamento e inaugurazione, svoltasi nella Galleria al piano rialzato del DEA.

Il Day Hospital è stato intitolato a Stefano Busetti dopo i lavori di riqualificazione per oltre 800mila euro, finanziati da donazioni e associazioni di volontariato.