Rimini, inaugurata la nuova piscina comunale

È stata inaugurata oggi, in via Angelo Cenci, la nuova piscina comunale di Rimini. Il taglio del nastro segna l’avvio ufficiale di una nuova fase per una struttura completamente rinnovata, affidata alla gestione di Acqua Rimini, il raggruppamento temporaneo di imprese che unisce Around Sport, Polisportiva Garden, Uisp Rimini, Acli Rimini e Consorzio CFA Formula Ambiente. Il cuore dell’impianto è costituito da tre aree acquatiche: una vasca principale da 25x25 metri con 10 corsie, destinata al nuoto libero, ai corsi e alle competizioni; una vasca didattica polifunzionale dedicata all’apprendimento e alle attività in acqua; e un’area baby, progettata per accompagnare i più piccoli nei primi approcci acquatici insieme alle famiglie. A completare l’offerta ci sono una palestra di ultima generazione e ulteriori spazi dedicati a pilates, ginnastica dolce, attività fisica adattata, danza e arti marziali.